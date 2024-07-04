Ali Koç'tan karar; Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakıyor.
Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre; Saat 16.00'da yapılacak yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmadığını Ali Koç, diğer kulüp başkanlarına iletti.
Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Ali Koç kararını değiştirmedi.
ADAY OLURSA ARAT'I DESTEKLEYECEK
Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.
Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre; Saat 16.00'da yapılacak yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmadığını Ali Koç, diğer kulüp başkanlarına iletti.
Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Ali Koç kararını değiştirmedi.
ADAY OLURSA ARAT'I DESTEKLEYECEK
Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.
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