Ali Koç'tan karar; Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlık görevinden ayrılacağını diğer kulüp başkanlarına iletti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç'tan karar; Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2024 12:41
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakıyor.

Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre; Saat 16.00'da yapılacak yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmadığını Ali Koç, diğer kulüp başkanlarına iletti.

Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Ali Koç kararını değiştirmedi.

ADAY OLURSA ARAT'I DESTEKLEYECEK

Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery