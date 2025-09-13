Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreni öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK"
Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurgularken, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINA AÇIK KAPI
Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti:
"İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim."
"HER TÜRLÜ SONUCA AÇIK BİR SEÇİM"
Seçimin çekişmeli geçeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı, "Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.
"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Ali Koç, yeni sezonda şampiyonluk sözü vererek, "Bu sene futbolda şampiyon olacağız." dedi.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Ezeli rakip Galatasaray'ın transferine de değinen Koç, "Rakibimiz, başka bir kaleciyi Donnarumma'dan daha pahalıya aldı. Donnarumma bu ya! Ama bunu kendi medya mensuplarına çok güzel yutturuyorlar. Hiçbir eleştiri olmuyor. Ben aynı kaleciye 33+3 milyon euro versem başıma neler gelirdi acaba! Herhalde karşınıza çıkamazdım." ifadelerini kullandı.
TFF BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ
TFF Başkanı hakkında da konuşan Fenerbahçe Başkanı, "Ferhat Gündoğdu ile ilgili görüşlerimizi geçen sezonun sonlarına doğru söyledik ve yine aynı noktadayız. Burada da önemli olan bizim düşündüğümüz konuları TFF Başkanı düşünüyor mu, düşünmüyor mu?" diyerek sert sözler söyledi.