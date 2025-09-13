Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreni öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK"



Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurgularken, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti:Seçimin çekişmeli geçeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı,şeklinde konuştu.Ali Koç, yeni sezonda şampiyonluk sözü vererek,dedi.Ezeli rakip Galatasaray'ın transferine de değinen Koç,ifadelerini kullandı.TFF Başkanı hakkında da konuşan Fenerbahçe Başkanı,diyerek sert sözler söyledi.