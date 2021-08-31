Ali Koç: 'Samatta, Fenerbahçe'den gitti'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Samatta'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.



HaberGlobal'de Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulunan Koç, "Samatta gitti" dedi.



Fenerbahçe, Samatta için Belçika kulübü ve UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Royal Antwerp ile anlaşttı. Fenerbahçe'nin Samatta'nın transfer sürecinden 4 milyon euro bonservis bedeli alacağı ifade edildi.



Belçika'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen Samatta, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.



Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon euro satın alma bedeliyle kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla oynadığı 33 maçta 6 gol attı.



