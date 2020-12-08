Ali Koç, Mesut Özil transferi hakkında konuştu

Mesut Özil, Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ali Koç, Mesut Özil'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, Mesut Özil transferi hakkında konuştu
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08 Aralık 2020 14:10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ocak ayında sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda degil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.

Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.



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