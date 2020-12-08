??https://t.co/UWatz07ws5 sayfasında şu anda en çok kullanılan futbolcu; Mesut Özil.



Bir Fenerbahçe taraftarının Ocak ayı için hazırladığı Mesut Özil'li Fenerbahçe kadrosu.??



— Sporx (@sporx) December 7, 2020

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ocak ayında sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.Mesut Özil'in Fenerbahçe için güzel bir rüya olduğunu ifade eden Koç, "Oyuncu elden çıkarmazsak, transfer yapamayız. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli. Ekonomik şartlarımız elverecek durumda degil. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor gibi görünüyor" dedi.Erol Bulut'tan da memnun olduklarını dile getiren Koç, "İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Hocamızdan teknik kadromuzdan, herkesten memnunuz. Bir yumak halinde çalışıyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.