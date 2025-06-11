Fenerbahçe'nin yeni sezon rotası yarın kesinleşecek. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında ekibine teknik heyet ile ilgili kararını açıklayacak.
Kuruldan onay alacak ve 2025-26 çalışmaları resmen başlayacak. Peki sarı-lacivertliler yeni sezona kimin idaresinde başlayacak?
Bu sorunun yanıtı halen yüzde 90 Jose Mourinho... Koç'un ve Mourinho'nun medya önünde yola devam edeceklerini açıklamasına rağmen kulislerde ayrılık için yönetim kurulunun kesin kararının bekleneceği belirtiliyor.
ADA'DAKİ TOPLANTI BELİRLEYİCİ OLDU
Ali Koç'un geçen hafta İngiltere'de yüz yüze görüştüğü Jose Mourinho'dan yeni sezonda şampiyonluk sözü aldığı basına sızmıştı. Bu toplantıda Mou; ligi tanıdığını özlenen kupaları getireceğine inandığını dile getirmişti. Başkan'ın ise maliyet hesabı da yaptığı belirtiliyor.
Devam eden sözleşmenin feshedilmesinin kulübe maliyetinin 20 milyon euro dolayında olduğu ifade ediliyor. Yüzde 10'luk ayrılık ihtimali ise Ali Koç'un ekibinden 'devam etmeyelim' mesajı almasına ya da Portekizlinin yeni kulüp bulmasına bağlı. [Nefes]
Kuruldan onay alacak ve 2025-26 çalışmaları resmen başlayacak. Peki sarı-lacivertliler yeni sezona kimin idaresinde başlayacak?
Bu sorunun yanıtı halen yüzde 90 Jose Mourinho... Koç'un ve Mourinho'nun medya önünde yola devam edeceklerini açıklamasına rağmen kulislerde ayrılık için yönetim kurulunun kesin kararının bekleneceği belirtiliyor.
ADA'DAKİ TOPLANTI BELİRLEYİCİ OLDU
Ali Koç'un geçen hafta İngiltere'de yüz yüze görüştüğü Jose Mourinho'dan yeni sezonda şampiyonluk sözü aldığı basına sızmıştı. Bu toplantıda Mou; ligi tanıdığını özlenen kupaları getireceğine inandığını dile getirmişti. Başkan'ın ise maliyet hesabı da yaptığı belirtiliyor.
Devam eden sözleşmenin feshedilmesinin kulübe maliyetinin 20 milyon euro dolayında olduğu ifade ediliyor. Yüzde 10'luk ayrılık ihtimali ise Ali Koç'un ekibinden 'devam etmeyelim' mesajı almasına ya da Portekizlinin yeni kulüp bulmasına bağlı. [Nefes]
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