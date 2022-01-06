Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ederken, çarşamba günü "Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile online bir görüşme yaptı" haberi sarı lacivertli camiayı heyecanlandırdı.



Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat, Başkan Ali Koç'a yakın bir yöneticiden "Önceki akşam böyle bir görüşme olmadı" beyanatını aldığını yazdı.



'EVET YA DA HAYIR OLMADI' DİYEMEM



SORU: Önceki akşam olmadı. O zaman daha önce mi böyle bir görüşme oldu?



YANIT: Onu bilmiyorum. Buna 'Evet ya da hayır' diyemem çünkü bilmiyorum.



SORU: Ama önceki gün akşam?



YANIT: Bu Haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti.





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