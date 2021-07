Ali Koç: 'Bizim pusulamız şampiyonluk'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.Koç'un açıklamalarını anbean aktardık. İşte o sözler...

"Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması, güneyde rüzgarlı bir döneme rastlaması içimizi dağlıyor. Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz. O görüntüleri TV'de görünce yüreğimiz kaldırıyor. Bizler izlerken zorlanırken, orada yaşayanların, mücadele edenlerin neler yaşadığını düşünmek istemiyorum. Her bir karışı ayrı cennet olan vatanımızın bu yangınlarla görmüş olduğu zarar tarif edilemez. Bunu telafi etmek çok büyük çaba, emek, maddi imkanlar ve sabır gerektirecektir.""Bizler sembolik olarak 10 şubemizle 19.070 fidan bağışladık. Bu başlangıç, sadece sembolik. Ben Fenerbahçe olarak şunu taahhüt ediyorum. Biz büyük bir seferberlik yapmamız lazım. Tüm Fenerbahçe paydaşlarının çabalarını bir araya getirip aradaki farkı yönetim olarak kapatarak 250 bin ağaç dikme sözünü veriyorum.""Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemizde tek bir yaprağın bile yanmadığı bir gelecek diliyorum. Hepimiz bu yanan arazilerin orman vasfında kalmaları ve hepsinin ağaçlarla tekrar ormana çevrilmesini, hiçbir şekilde imara açılmaması için de seferberlik rica ediyorum.""Artısıyla eksisiyle ülkemizin salgın performansı dünya çapında iyidir. Hatalar oldu tabii ki, beklentilerin aksine gelişmeler oldu ama modern çağın ilk defa tecrübe ettiği böyle bir olayda ülke olarak iyi bir iş çıkardık. Aşılama konusunda en iyi ülkelerden biriyiz. Hızlı aksiyon alındı. Bunu takdir ediyorum. Bu yüzden şu an hep beraber olabiliyoruz ve sezonu taraftarla açıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve tüm sağlık personeline, destek sektörünün hepsine teşekkür ediyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Fenerbahçe camiası olarak onları alkışlıyoruz.""Yeni dalgalardan bahsediliyor, bu da bir gerçek. Tüm ilgi sektörler kadar en büyük sorumluluk bizdedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımızı harfiyen yerine getirmeliyiz. Muhakkak aşı olmalıyız. Çekinenler var, bu da gayet normaldir. Devletimize ve sağlık ekiplerimize fayda sağlamak istiyorsak mutlaka aşı olmalıyız.""İçinde bulunduğumuz tüm negatif şartlara rağmen, pandemi, okullar kapanmış, yaz ayları, tek aday olmasına rağmen yoğun katılım sağlandı. Bu katılımı sağlayanlara, mesajlarını net şekilde verenlere, desteklerini gösterenlere, Fenerbahçe için mücadelemizi görenlere, sadece sahada değil dışarıda ve içeride nelerle mücadele etmek zorunda kaldığımızı anlayan, gören, destekleyenlere şahsım ve yönetimim adına teşekkürlerimi borç bilirim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Zor ve acılı zamanlar geçirdik. Bizi her daim ayakta tutan, güç veren samimi çalışmalarımıza olan inancınızdır. Samimi duygularla bu kulüp için kalbi atanlarla birlikte bu sezon yeniden mücadeleye başlıyoruz. Camia olarak birbirimizi kucaklayacağız. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda yaşadıkları malumdur. Özellikle futbolda hem içeride hem dışarıda yaşananlar devam edecektir. Yeni sezona merhaba diyeceğiz. Futbolda 3 yıllık zorlu sürecin bize kattığı tecrübe ve deneyimle, uzun vadeli bir planla hayata geçirmeye çalıştığımız projemiz hepimiz dinamik bir süreçteyiz.""Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler. MHK Başkanı siyah beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor, kimse bir şey demiyor."Pereira, bu ülkenin hakemlerini, federasyonunu, takımlarını biliyor. Kupalar kazanmış, Porto'da 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış, buraya gelmeye son derece arzulu, istekli, dinamik bir arkadaşımızı getirdik. Bu konuda içim rahat. Hocamızla yakın çalışıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek, kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Halihazırda çok fazla oyuncumuz vardı. İncelemelerini yaptı. Biz şunu yapmak istiyoruz. Sahada her şeyini veren, Çubuklu için, bu arma için terinin son damlasına kadar savaşan, taşıdığı formanın değerini bilen, bu sorumluluklar bilincinde yaşamını sürdüren bir takım olmak durumundayız.Hocamız da verdiği raporlarda gidecek oyuncuları belirledi. Bir kısmı paylaşıldı. Paylaşılmayan isimler de var. Bu toplantı bitince kulübe gideceğiz, oyuncu, menajer, kulüp temsilcileriyle görüşmeler yapacağız.Transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bu bilinçli bir adımdır.""En önemlisi takım olmak, bunu geliştirmek ve bunu yapmayacaklarla yollarımızı ayırmak, bu ruhu yaşatacak futbolcularla yola devam etmek. Hocamız ihtiyaçları belirledi. 3 kesin, mümkünse 4 oyuncunun transferini istiyor.""FFP var. Sattığımız kadar oyuncu alabiliriz. Ayrıca TFF'nin limitlerine uymak zorundayız. Manevra alanımız kısıtlı ama var. Bu ağustos ayı transfer penceresi, geçmiş yıllara nazaran daha farklı olacak. Pandeminin etkileri, geçen sezona göre çok daha farklı yaşanıyor. Pandeminin ilk çıktığı sene seyircisiz olacağı tahmin edilmiyordu. Tüm sezon seyircisiz geçti. Şu ağustos ayı, ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecek. Pek çok kulüp, o bildiğimiz örnek olarak gördüğümüz, kıskandığımız, gıpta ettiğimiz, 1 milyar euroluk kulüpler bile finansal sıkıntılar içerisinde. Ellerinde müthiş oyuncu portföyü var. Onlarca, yüzlerce kulüp bu kadroları boşaltmak zorunda finansal sebepler nedeniyle. Hiç düşüneyeceğiniz oyuncular, maaşlarının bir kısmı karşılığında transfer olacaklar. Bilinçli olarak beklemedeyiz. Menajerler, bazı gazeteciler var işin içerisinde. Boupendza için 1 kere görüşmedik. Sorsanız eli kulağınızda. Vedat Muriqi İstanbul'da. Severiz ama görüşmedik.""Bizden bir şey gelene kadar hiçbir şeye inanmayın. Bu senenin odağı futboldur. Hocamızla koordineli atacağımız adımlar, yol haritamız var. Samandıra'da hocamızın rahat çalışacağı iklimi yarattık. Hoca ve ekibi, bizim getirdiğimiz arkadaşlarla rahat çalışacak. Samandıra'yı büyütebileceğimiz kadar büyüttük. 11 tane yeni lüks odalar yaptık. Futbolcular için önemli bir unsurdu. Samandıra'daki değişim devam edecek.""Şampiyonluğu, sevinci, coşkuyu özledik, susadık. Futbol takımımızda formayı taşıyanlar başta olmak üzere her bir birey bu ciddiyetle görevlerini yapacaklardır. Futbolcusundan çimcisine, idari ofisteki hukukçuya, yönetime kadar.""Fenerbahçe'nin 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması büyük bir baskı oluştuyor. Takım da ister istemez bundan etkileniyor. Bu bir realite. Bu baskıyı sinerjiye çevirmek zorundayız. Bu sene, Türkiye'de futbolun sarı laciverte boyamak zorundayız. Zaman zaman düşeceğiz, sıkıntılı günler olacak. Diğer camialarda böyle mi bilmiyorum, kötü maç sonrasında o hafta belli bir kesim öyle bir hava yaratıyor ki, dünyanın sonu gelmiş gibi bizleri, futbolcular yerden yere vuruyorlar. Taraftara sesleniyorum, en düştüğümüz anda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Bizim pusulamız belli, şampiyon olacağız. Allahın izniyle bu camia hak ettiği yere kavuşacak.""Sizlerden ricam paniğe kapılmayın, endişeye mahal vermeyin. Gerginliğe gerek yok. Fenerbahçe gündeminin gergin bir havaya girmesine izin vermeden, başarısızlığımız için pusuya yatanların ekmeğine yağ sürmeden, her daim camianızın, takımınızın yanında olmanız ve bunu sezon boyunca devam ettirmeniz. Sezon sonunda varsa bir şey hesaplaşırız. Sezon içerisinde lütfen yapmayın. Yeniden doğuşun hikayesini yazacağımız bir sezon olsun.""TFF'nin son mali genel kurul toplantısına katılalım katılmayalım derken Kulüpler Birliği olarak hep birlikte katılalım dedik. TFF'nin son mali genel kurul toplantısına katılalım katılmayalım derken Kulüpler Birliği olarak hep birlikte katılalım dedik. TFF ile yaşadığımız sorunları, polemikleri, karmaşayı, adil rekabetten uzak olmasını, finansal açıdan çökmüş, ancak birlik olursak düzeltebileceğimiz konuları tek tek söylemeyeceğim. Fenerbahçe olarak ilk gün ne diyorsak, bugün de aynı şeyi söylediğimizi kamuoyu kabullendi.""Biz bu konuları sen, ben, senin kulübün, benim kulübüm, forma rengi gözetmeksizin ortak akılla mücadele verirken, en önemli paydaşımız olan TFF ve onun başkanı Sayın Nihat Özdemir'in söylemleri şaşkınlık vericidir. Sayın Özdemir size sesleniyorum. Bu konu Ali Koç'un özel konusu değildir, konu Ali Koç konusu değildir. Bize ve şahsımıza daha önce yaptığınız gibi yapmayın, artık büyük resmi görün. Sizden ricam, şöyle bir dönün kulüpler dönün. 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın' ayıp şeyler. Kulak verin, kulüpler ile beraber hareket edin. Aynı gemide olduğunuz bilin. Sizin odak noktanız kulüpler ve liglerdir. Kimseden icazet almanız gerekmiyor. Doğru bildiğinizi yapın. Bizler Fenerbahçe olarak sizlerle her zaman iş birliği yapmaya hazırız. Bu garip tutumunuzu değiştirmediğiniz sürece sizlerle her ortamda kapışmaya hazırız.""Bu polemik, sürtüşme taraftarımızın gündeminde ciddi manada endişe yaratıyor. Niye? Evet bizim başkanımız doğru söylüyor, aynı çizgide gidiyor, seviniyorlar belki diğer kulüpler bizimle aynı noktaya geliyor diye ama bu duruşumuz bize yol su elektrik olarak olumsuz anlamda geri dönecek diye endişe ediyorlar. Biz ağzımızla kuş tutsak, federasyondaki ekibi herhalde tutumlarını değiştiremeyiz. Bunu yaşayarak görüyoruz.""TFF ile iyi geçinenler ödüllendiriliyor. Bizim yaranma, şirin gözükme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun sahada negatif yansımalarını görüyoruz. Aynı Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu gibi işler dediğimiz noktaya gelecek. Bunu iyi bilin; net bir şekilde bir daha söylüyorum; Fenerbahçe'nin hakkının saha içi ve dışında yenmesine izin vermemek için ne varsa, ne gücümüz varsa kullanacağımızı söylüyorum. Gözümüz kulağımız üstünüzde. Ona göre hareket edin. Artık bizim tahammülümüz yok! Sadece şuna bakın; herkes şikayet ediyor. Şampiyonluk adaylarına bakın. Biz direkt skora etki eden konuları şikayet ediyoruz. Bir tanesi hariç hepsi aleyhimize. Diğerleri orta sahada dirsek, mücadele. Gaziantep'i yendiğimiz maçta bir tek Szalai'ye faul yapıldı diye golleri iptal edildi. Bence faul değildi.""Bu sene Allah'ın izniyle yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız. Artık taraftarlarımızın birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. O coşkuyla sıkışan maçları alacağımıza olan inancımız tam. Stadyumlarımızı açacak konuma geldik. İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. TFF'nin birkaç gün önce stadyumlara kimlerin girebileceğiyle ilgili açıklama son derece doğru. Ya aşı olacaksın ya da 250 TL verip her maç için PCR testi olacaksın. Aşıya teşvik için doğru bir karar. Umarım bu kararlar stadyumdan stadyuma, maçtan maça değişmez. Biz seyirci yasağına harfiyen uymaya çalıştık, gittiğimiz stadyumlar ise farklı uygulamalar olduğunu yaşayarak gördük.""Önerim, stadyum kapasitelerini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım.""Erkek basketbol takımızın başında geçen sezon Igor Kokoskov vardı. Geldiğinde kendi takımı yoktu, kurulmuştu. Aşağı yukarı bu sezon mart nisan ayında yüzde 80'ini kurduk takımın, kalanını haziran ayında bitirdik. Sonra Dallas'tan Kokoskov'a bir teklif geldi. Normal şartlarda Avrupa'da olduğu zaman, kurallara göre... Normal şartlarda Avrupa'da bir oyuncu gittiği zaman iki kulüp arasında mutabakat gerekiyor. NBA'e gidince bu mutabakat gerekmiyor. Bence hayırlı oldu. Yeni hocamız da şimdi önüme kondu. İmzalanmış.""Maddi açıdan da olumlu oldu bu fark. Bana göre sayın Kokoskov, tam da Avrupa'ya alışamadı. Tabii yıllarca orada yaşayıp Avrupa'ya alışmak 1 sezondan fazla sürebilir ama ona ben yine de usulen de olsa hizmetleri için teşekkür ediyorum. Takımımız hazır ama hocamız da birazdan açıklanacak. 11-12 Eylül'de hazırlık turnuvamız var. Obradovic ve takımı da gelecek. Partizan'la oynayacağız, Monaco'yla oynayacağız, UNICS Kazan'la oynayacağız. İyi bir kamp olacak.""Salonumuzda parkeler tamamen yenileniyor. Parke değişiyor. Markamızın ruhunu besleyecek birçok hamle yapılıyor. Basketbol müzemiz açılıyor, sezona yetişecek. Umarım keyifle gezersiniz. Geçmişten bugüne ve kulüp bazında, ülke basketbolumuzun lokomotifi olan, kadınlar ve erkeklerde başarıyla temsil eden kulübümüz ikinci takım projemizi hayata geçirdi. Artık basketbolda da özkaynaktan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Türk oyuncuların son dönemdeki performansından memnun değilim. Katkı sağlayacağına inandığımız genç oyunculara forma vermenin yanısıra, Fenerbahçe basketbol geleneğini yeni nesillere taşıyacak, geleceği teminat altına alacak bu projeyi değerli buluyorum.""2 milyona geldi YouTube abonemiz. Fenerbahçe'nin 1 hazırlık maçını 1 milyon kişi YouTube'dan izledi. Bunlar çok önemli rakamlar. Burada daha bebeklik aşamasındayız.""Kripto para işi... Bahis işinde olduğu gibi Türkiye'de kripto işi Avrupa'dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa'dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig'de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın süredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe'yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe'yi bekliyor.""En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız imza töreniyle başlatıyoruz.""Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe'nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım.""Nasıl herkes Fenerbahçe'yi bekliyorsa, yatırımcılar borsalar. Sahtekalar da bekliyor. 'Fenercoin' adı altında yayın yapıyorlar. Kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe'nin kripto parasını satanlara inanmayın, üzülürsünüz. Hassas bir konu. Mevzuatı çıkmamış bir konu. Hukuken bir yere bağlayamadığınız için dolandırıcılık yapmak kolay, dolayısıyla mağduriyetler olur. Halihazırda bile hukuk departmanımız bu dolandırıcılıkla ilgili pek çok girişim başlatmış durumda.""Olimpiyatlar bizim için gurur tablosu. 109 sporcunun 22'si Fenerbahçe'den. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olimpiyat kafilesinin yüzde 20'sinin Fenerbahçe'den oluşması gurur vesilesidir. Sporcu fabrikası tanımı en çok Fenerbahçe için geçerlidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, mücadele ettiği 9 branşta tartışmasız bir şekilde Türk sporunun lokomotifidir."