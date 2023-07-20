Ali Koç: '8+3 devam edecek'

Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim." dedi.



Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Ali Koç: "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması." ifadelerini kullandı.



Ali Koç ayrıca, "Türki Cumhuriyet'teki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu, hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.



Transfer için de konuşan Ali Koç, "Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyorum." şeklinde konuştu.



