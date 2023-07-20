Ali Koç: "8+3 devam edecek"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkanlığa devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç: '8+3 devam edecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 18:41
Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim." dedi.

Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Ali Koç: "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Türki Cumhuriyet'teki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu, hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Transfer için de konuşan Ali Koç, "Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyorum." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery