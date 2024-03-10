Ali Çamlı: 'Ligi iyi yerde bitireceğiz'

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi.Çamlı, Atakaş Hatayspor ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor'un sahada seyir zevki yüksek futbol sergilediği ifade etti.Alınan puanın kıymetli olduğunu dile getiren Çamlı,dedi.Kendi sahalarında yenilmeme alışkanlığının önemine değinen Çamlı, hakem Halil Umut Meler'in iyi bir maç yönettiğine de dikkat çekerek şunları kaydetti:Maçta birçok pozisyon yakaladıklarını anlatan Çamlı, şöyle devam etti: