Ali Bilgin: 'Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasına Beşiktaş'ı konuk edecek.
Dev derbi öncesinde Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ali Bilgin karşılaşma için değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin avantajı Galatasaray'a verdiğini söyleyen Ali Bilgin, "Sivas maçında alınan beraberlik aslında beklenmedik bir durumdu. Fenerbahçe'nin Avrupa maçından sonra oyun olarak etkilenmesini aslında bekliyordum ama yine de Sivas maçını kazanacağını düşünüyordum. Çünkü artık son 5 maça giriyorsun ve şampiyon olmak istediğin için mecburi olarak bu deplasmandan 3 puanı almak zorundaydın. Bu puan kaybıyla beraber bütün kozlar Galatasaray'ın eline geçti. Normalde Fenerbahçe, sadece Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanacaktı. Galatasaray maçını ve diğer maçları da kazandığında her şey kendi elinde olacaktı. Fenerbahçe, Sivas maçındaki beraberlikle birlikte bir nevi elindeki bütün şansı Galatasaray'a verdi. Fenerbahçe'nin sezona başladığındaki parolası şampiyonluktu. Avrupa'da da iyi gidince bu sefer bütün kupalara aday olan bir Fenerbahçe'den bahsetmeye başlamıştık. Olympiakos maçında, 'Bunları eler geçeriz' diye beklenti vardı ama ilk maça baktığımızda 3 tane gol yediklerini görüyoruz. Süper Kupa'daki kaotik ortam ve baskı tabii ki oyunculara da yansıdı. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylarda Süper Kupa hediye edildi diyebiliriz. Ayrıca 14 gün içinde Avrupa Kupası'ndaki şansını da kaybetti. Diğer yandan Süper Lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın alacağı skorlara bağlı olacaklar." dedi.
"TAHAMMÜLÜ YOK"
Fenerbahçe'nin derbide puan kaybına tahammülü olmadığını söyleyen Ali Bilgin, "Fenerbahçe'yi derbi maçında sezon başından beri oynadığı baskılı bir atmosfer bekleyecek. Beklentiler yüksek olduğundan dolayı baskı altında oynayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi bugün 'Tamam mı devam mı' maçı oynanacak. Fenerbahçe'nin derbide olası bir puan kaybına tahammülü yok. Ayrıca Galatasaray'ın maçlarından gelecek olan sonuçlara da bağlı olacaklar. Galatasaray'ın mutlaka 1 maçta fire vermesi gerekiyor. Böyle olursa eğer Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı büyük derbiden 3 puan alıp tekrardan şampiyonluğa aday olur." ifadelerini kullandı.
Son olarak favorinin de Fenerbahçe olduğunu söyleyen Ali Bilgin şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:
"Beşiktaş, sezon başından beri alışılmadık bir futbol sergiledi. Bunu teknik direktör değişiklikleriyle bir şekilde çözmeye çalıştılar ama sezon boyunca istikrarlı bir Beşiktaş göremedik. Fernando Santos gibi büyük bir isim getirdiler ama uyum sağlayamadılar. Kısa süre içinde de ayrılık yaşadılar. Burada yeniden Serdar Topraktepe'ye dönmenin Beşiktaş için kalan maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Derbilerin havası her zaman için farklıdır. Beşiktaş, sezon boyunca o istikrarı bir türlü yakalamadığından dolayı bu maçta kesinlikle Fenerbahçe favori."
Dev derbi öncesinde Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ali Bilgin karşılaşma için değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin avantajı Galatasaray'a verdiğini söyleyen Ali Bilgin, "Sivas maçında alınan beraberlik aslında beklenmedik bir durumdu. Fenerbahçe'nin Avrupa maçından sonra oyun olarak etkilenmesini aslında bekliyordum ama yine de Sivas maçını kazanacağını düşünüyordum. Çünkü artık son 5 maça giriyorsun ve şampiyon olmak istediğin için mecburi olarak bu deplasmandan 3 puanı almak zorundaydın. Bu puan kaybıyla beraber bütün kozlar Galatasaray'ın eline geçti. Normalde Fenerbahçe, sadece Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanacaktı. Galatasaray maçını ve diğer maçları da kazandığında her şey kendi elinde olacaktı. Fenerbahçe, Sivas maçındaki beraberlikle birlikte bir nevi elindeki bütün şansı Galatasaray'a verdi. Fenerbahçe'nin sezona başladığındaki parolası şampiyonluktu. Avrupa'da da iyi gidince bu sefer bütün kupalara aday olan bir Fenerbahçe'den bahsetmeye başlamıştık. Olympiakos maçında, 'Bunları eler geçeriz' diye beklenti vardı ama ilk maça baktığımızda 3 tane gol yediklerini görüyoruz. Süper Kupa'daki kaotik ortam ve baskı tabii ki oyunculara da yansıdı. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylarda Süper Kupa hediye edildi diyebiliriz. Ayrıca 14 gün içinde Avrupa Kupası'ndaki şansını da kaybetti. Diğer yandan Süper Lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın alacağı skorlara bağlı olacaklar." dedi.
"TAHAMMÜLÜ YOK"
Fenerbahçe'nin derbide puan kaybına tahammülü olmadığını söyleyen Ali Bilgin, "Fenerbahçe'yi derbi maçında sezon başından beri oynadığı baskılı bir atmosfer bekleyecek. Beklentiler yüksek olduğundan dolayı baskı altında oynayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi bugün 'Tamam mı devam mı' maçı oynanacak. Fenerbahçe'nin derbide olası bir puan kaybına tahammülü yok. Ayrıca Galatasaray'ın maçlarından gelecek olan sonuçlara da bağlı olacaklar. Galatasaray'ın mutlaka 1 maçta fire vermesi gerekiyor. Böyle olursa eğer Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı büyük derbiden 3 puan alıp tekrardan şampiyonluğa aday olur." ifadelerini kullandı.
Son olarak favorinin de Fenerbahçe olduğunu söyleyen Ali Bilgin şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:
"Beşiktaş, sezon başından beri alışılmadık bir futbol sergiledi. Bunu teknik direktör değişiklikleriyle bir şekilde çözmeye çalıştılar ama sezon boyunca istikrarlı bir Beşiktaş göremedik. Fernando Santos gibi büyük bir isim getirdiler ama uyum sağlayamadılar. Kısa süre içinde de ayrılık yaşadılar. Burada yeniden Serdar Topraktepe'ye dönmenin Beşiktaş için kalan maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Derbilerin havası her zaman için farklıdır. Beşiktaş, sezon boyunca o istikrarı bir türlü yakalamadığından dolayı bu maçta kesinlikle Fenerbahçe favori."
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