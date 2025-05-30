Ali Asaf için balonlar uçuruldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. Haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.
Kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçuruldu.
Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.
Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.
Kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçuruldu.
Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.
Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.
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