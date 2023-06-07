Alexis Sanchez'in yeni adresi!

Sezon sonunda Marsilya ile olan sözleşmesi sona erecek olan Alexis Sanchez'in geleceği şekillenmeye başladı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, Alexis Sánchez'e resmi bir teklif sundu.



ALEXİS SANCHEZ SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU



Marsilya ile olan bağını sezon sonunda koparacak olan Alexis Sanchez adım adım Suudi Arabistan'a yaklaşıyor! Alexis Sanchez'e AL Fateh kulübünün, sezon başına 10 milyon € maaş ve 2 yıllık bir sözleşme teklifi ilettiği aktarıldı.



MARSİLYA İLE YOLLARINI AYIRACAK



Footmercato'da yer alan habere göre, Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşme uzatma talebine rağmen Fransız ekibinin harekete geçmemesi sonrası Sanchez, Marsilya ile ipleri koparacak.



GALATASARAY'IN İLGİSİ VARDI



Galatasaray'ın Alexis Sanchez'i teklif boyutunda olmayan bir ilgisi vardı. Alexis Sanchez geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Marsilya formasıyla 35 resmi maça çıkan Alexis Sanchez, 14 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.





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