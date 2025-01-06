Alexis Mac Allister: 'İstediğimiz gibi oynayamadık'

Liverpool'un yıldız oyuncularından Alexis Mac Allister, 2-2 biten Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kötü bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Arjantinli orta saha, "Sonuç yeterince iyi değil. Performansımız istediğimiz kadar iyi değildi ama günün sonunda adil bir sonuç oldu. İstediğimiz gibi oynamadık ve çok fazla şans verdik ve daha fazla gol atma fırsatımız vardı."ifadelerini kullandı. Savunma anlamında iyi bir maç çıkarmadıklarını söyleyen Mac Allister, "Çabaladık, kazanma zihniyetimiz sahadaydı çünkü geri döndük ama 75. dakikada 2-1 öndeyken daha iyi savunma yapmalısınız ve biz bunu yapamadık, bu yüzden neyi yanlış yaptığımızı düşünmeli ve yolumuza devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.



