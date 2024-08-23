Alexandru Cicaldau'ya Süper Lig'den talip!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolculardan Alexandru Cicaldau'ya yeni bir talip çıktı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Bodrum FK, Rumen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
BODRUM'UN TEKLİFİ
Süper Lig ekibi, Cicaldau'nun maaşının bir kısmını ödemek istediğini Galatasaray'a iletti.
Sarı kırmızlı takım ise transfere maaşının tamamının ödenmesi halinde izin verileceğini Ege temsilcisine belirtti. Bununla birlikte kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
GALATASARAY RAKAMLARI
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Bodrum FK, Rumen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
BODRUM'UN TEKLİFİ
Süper Lig ekibi, Cicaldau'nun maaşının bir kısmını ödemek istediğini Galatasaray'a iletti.
Sarı kırmızlı takım ise transfere maaşının tamamının ödenmesi halinde izin verileceğini Ege temsilcisine belirtti. Bununla birlikte kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
GALATASARAY RAKAMLARI
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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