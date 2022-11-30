Alex'in Türkiye'ye geliş nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altında yatan neden ortaya çıktı.



Alex'in Fenerbahçe'ye transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, konuya dair Alex de Souza ile konuştuğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı; "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. Yok yahu dedi bir reklam işi için ziyaret edecekmiş."



NE DEMİŞTİ?



Alex de Souza önceki gün Twitter hesabından "Türkiye, evime dönüyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuş ve Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı efsanenin kulüpte görev alacağı ihtimali karşısında heyecanlanmıştı.

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