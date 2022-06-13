Aleksandar Djordjevic: 'Fenerbahçe için mükemmel bir gün'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Anadolu Efes maçı sonrası şampiyonluk için konuştu.



Sırp başantrenör, "Gerçekten inanılmaz bir başarı, her gün bunun için çalıştık, sonunda şampiyon olduk. Herkes gerçekten kendi kimliğini buldu. Bunun için çalıştık ve bunu hak ettik. Herkesle gurur duyuyorum, çok mutluyum. Birçok kişi bu şampiyonluk için çalıştı. Bunu hayal ediyorduk ve buna ulaştık. Tadını çıkaracağız bunun" şeklinde konuştu.



Açıklamalarına devam eden Djordjevic, son olarak, "Anadolu Efes'e karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Nasıl hazırlandığımızı herkese gösterdik. Oyuncularım buna inandı ve müthiş iş çıkarttılar. Herkesi tebrik ediyorum. Fenerbahçe için mükemmel bir gün. Benim için bir gurur." şeklinde konuştu.





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