Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Samsunspor'u öne geçiren golü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Güven Yalçın attı.Samsunspor'da Joe Mondes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.Alanyaspor ile karşılaştığı 5. lig maçında da kazanamayan Samsunspor, puanını 25 yaptı. Karadeniz ekibi, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 14 maça çıkardı.Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor ise puanını 16'ya çıkardı ancak Karadeniz ekibiyle oynadığı 5. lig maçında da yenilmedi.Samsunspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.5. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Musaba'nın plase vuruşunda top direğin dibinden yandan auta gitti.42. dakikada Ndiaye'in pasından Holse'nin ceza saha dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.