Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı
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08 Şubat 2024 19:49
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzaladı.

Turuncu yeşilli takımdan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Wat Football Club takımında forma giyen Daniel Kehinde Akinlosotu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

4,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun 2005 doğumlu olduğu kaydedildi.

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