Alanyaspor, hazırlık maçında Karagümrük'ü mağlup etti

10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

calendar 09 Ağustos 2025 20:06
Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakası sebebiyle ertelenen Corendon Alanyaspor, seyahatini iptal etmeyerek İstanbul'a geldi.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakası nedeniyle maçı ertelenen Fatih Karagümrük, İstanbul'a gelen Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.


Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı. Akdeniz ekibinin gollerini 10. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 79. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
