Alanyaspor'da, Ankaragücü mesaisi başladı

Alanyaspor, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alanyaspor'da, Ankaragücü mesaisi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 22:38
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıklarla sona erdi.

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçı, 12 Mart Pazar günü saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery