Alanyaspor'a transferde rakip çıktı

Alanyaspor'un 3 sezon sonra yeniden kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu Cristian Borja için turuncu-yeşilli takımın karşısına güçlü rakipler çıktı.



Antalya ekibinin transferde önemli aşama kaydettiği Kolombiyalı futbolcu için Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Sao Paulo ve Corinthians ile birlikte Meksika'dan Deportivo Toluca devreye girdi.



Braga'dan ayrılarak bonservisini eline alan 31 yaşındaki sol bekin, net karar vermek için bir süre daha düşünmek istediği gelen haberler arasında yer aldı.



2021-2022 sezonunda kiralık olarak Alanyaspor formasını giyen Borja, 33 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 3 asiste imza attı. Geçtiğimiz sezon ise 43 maçta Braga adına mücadele veren Borja, 1 gol ve 6 asist üretti.





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