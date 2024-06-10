Alanyaspor'a beklenmedik haber: Geri dönüyor

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Rusya'nın Sochi'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sergio Cordova'dan kötü haber geldi.Lider Gazete'nin haberine göre; sezon başında ABD ekiplerinden Vancouver'den transfer edilen ve beklentilerin çok uzağında kalan Venezuelalı futbolcu, Alanyaspor'a dönmeye hazırlanıyor.1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Venezuelalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Rus ekibinin, bu hakkını kullanmayacağı öğrenildi. Lig sonuncusu olarak küme düşen Sochi'nin kadroda düşünmediği golcü futbolcunun, Alanyaspor'un sezon başı kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.Alanyaspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği Cordova, turuncu-yeşilli formayla 18 maça çıkarken, sadece 3 gole imza attı. Devre arasında Rusya'nın yolunu tutan deneyimli futbolcu, toplamda 11 maça çıkarken, sadece 1 kez asist yaparak skor katkısı verebildi.