Al Nassr'dan Talisca'ya veda

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.
Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.
19:07'DE PAYLAŞTILAR
Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.
19:07'DE PAYLAŞTILAR
Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.
💥💥Al Nassr, Talisca'ya veda etti; "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın."pic.twitter.com/z2u4iH1WCS
— Sporx (@sporx) January 28, 2025