Al Nassr'dan Talisca'ya veda

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya sosyal medyadan veda etti.

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Al Nassr'dan Talisca'ya veda
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28 Ocak 2025 19:14
Son güncelleme 28 Ocak 2025 19:21
Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti. 

Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. 

19:07'DE PAYLAŞTILAR

Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.
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