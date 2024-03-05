Al Nassr'a Anderson Talisca şoku!

Gelecek sezon Al Nassr'ın başarısına daha fazla katkıda bulunmak için daha güçlü şekilde geri döneceğime söz veriyorum. Bu dönemde taraftarlarıma güveniyorum."

Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın sakatlığıyle sarsıldı.Al Riyadiya gazetesinde yer alan habere göre; bir kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak mecburiyetinde olan Anderson Talisca'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öne sürüldü.Cristiano Ronaldo'dan sonra Al Nassr'ın en golcü ismi olan Anderson Talisca'nın yokluğunda formsuz Sadio Mane'nin oynayacağı ve bu durumun da Al Nassr teknik direktörü Luis Castro için düşündürücü olduğu vurgulandı.Sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Anderson Talisca şu ifadeleri kullandı:Anderson Talisca, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı ve takımının Ronaldo'dan sonra en efektif oyuncusu oldu.Al Nassr, 22 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.Suudi ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise ilk maçta Al Ain'e 1-0 kaybetti ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.