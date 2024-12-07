Al-Khelaifi: 'Avrupa Süper Lig'ini kimse desteklemez'

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili açıklamalar yaptı.



Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi Projesi birkaç kandırılmış insan dışında hiçbir zaman var olmadı. Artık UEFA turnuvalarının yeni formatı ve yenilenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte bu projeyi kimse desteklemeyecek. Ne taraftarlar, ne futbolcular, ne basın, ne devletler ne de kulüpler... Onu sadece iki kulüp destekliyor ve umarım bir gün bu yanlış kararın farkına varırlar." dedi.



"440 MİLYON EUROLUK KAYNAK"



Yeni Şampiyonlar Ligi formatı için de konuşan PSG Başkanı, "Bunun her takım için çok daha gelişmiş bir format olduğunu düşünüyorum. Sıralamaları, medyayı ve taraftarları görüyorsunuz. Daha fazla rekabet, daha fazla sürpriz sonuç ve daha fazla ilgi var. Ayrıca, Avrupa'da oynama hayali kuran daha fazla takım oldu. Herkesin unuttuğu bir şey var. Takımlar için yılda 440 milyon euro'luk kaynak dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.



Real Madrid ve Barcelona'nın öncülük ettiği Süper Lig Projesi, birçok takımın geri adım atmasıyla başlamadan sona erdi.



