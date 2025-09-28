Al-Ittihad, Xavi'yi istiyor!

Al Ittihad, teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.



Matteo Moretto'nun haberine göre Suudi ekibi, boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Barcelona'da görev yapmış olan Xavi'yi getirmeyi düşünüyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.



Haberde görev için başka adayların olduğu kaydedildi.



Xavi, Barcelona'dan 2024 yılında anlaşmazlık sonucu ayrılmıştı.