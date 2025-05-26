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Al Hilal'de Simone Inzaghi sesleri!

Inter'in patronu Simone Inzaghi, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Al-Hilal'in onu dünyanın en yüksek maaşlı antrenörü yapacak teklifini değerlendiriyor.

calendar 26 Mayıs 2025 16:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Hilal'de Simone Inzaghi sesleri!
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Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, kendisini dünyanın en yüksek maaşlı antrenörü yapmaya hazırlanan Suudi kulübü Al-Hilal ile görüşmeleri ilerlettiği bildirildi.

Gazeteci Patrick Berger'in haberine göre Al-Hilal, Inzaghi'yi Jorge Jesus'un yerine geçecek en iyi aday olarak belirledi ve şu anki en yüksek maaşlı menajeri geçecek bir maaş önerdiği bildirildi. Ancak Inzaghi kazançlı teklife rağmen, Inter'in Paris Saint-Germain'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline konsantre olmak için görüşmeleri askıya aldı.

Inter'de başarılı bir görev süresi geçiren Inzaghi, takımı 2023-24 sezonunda Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupaya taşıdı ve üç yıl içinde iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Serie A devi onu takımda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi finalinden sonra sözleşme uzatmak için görüşmeyi planlıyor.

INZAGHI: "INTER YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEĞİM"

Simone Inzaghi Al Hilal'in ona olan ilgisi hakkında: "İtalya'dan da Suudi Arabistan'dan da talepler var. Ancak Cumartesi günü oynanacak bir final maçımız varken bunu düşünmek çılgınlık olur".

"Finalden sonra Inter yönetimiyle görüşeceğim ve doğru koşullar oluşursa birlikte devam edeceğiz". yorumunda bulunmuştu.

INTER'İN EN BAŞARILI 3. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Inzaghi'nin kazandığı altı kupa onu, her biri yedi kupa kazanan Helenio Herrera ve Roberto Mancini'nin ardından kulüp tarihinin en başarılı üçüncü teknik direktörü yapıyor.

 


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