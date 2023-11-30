Al Ahli, gözünü Benficalı yıldıza dikti!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, transferde gözünü yükseğe çevirdi. Suudiler, Benfica'da forma giyen Joao Mario için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Ahli, gözünü Benficalı yıldıza dikti!
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30 Kasım 2023 18:18
Transferde rüzgar estiren Suudi Arabistan ekipleri, kış transfer döneminde de durmak istemiyor. 

Arabistan basınında yer alan habere göre; Suudi ekibi Al Ahli, Porto'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmak istiyor. 

Benfica'da son 2 sezondur başarılı bir grafik çizen Portekizli oyuncu için Suudi yetkililerinin girişime yakın zamanda başlayacağı belirtildi. 

35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF 

Haberde, Benfica ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Mario için Suudilerin 35 milyon euro bonservis teklifin hazırlamayı düşündüğü öne sürüldü. 

Ayrıca, 30 yaşındaki oyuncu için dolgun bir maaş teklifi sunmak istedikleri aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Benfica formasını 18 karşılaşmada giyen Joao Mario, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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