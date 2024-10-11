Aksaray'ın Sultanları'nda hedef Avrupa!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, ilk haftası tamamlanan sezonda da üst sıralara oynayarak hem başarılı bir dönem geçirmeyi hem de Avrupa kupalarına tekrar katılmayı hedefliyor.Kuzeyboru, 2024-2025 sezonundaki ilk maçında seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden üstün bir oyunla yendi.Takım, ikinci haftada yarın VakıfBank ile yapacağı maçın hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu'nda sürdürüyor.Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine, Türkiye'de bu sezon enteresan bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.Rakamların çok yükseldiğini, ABD'li sporcuların memleketlerine geri döndüğünü aktaran Bedestenlioğlu,diye konuştu.Bedestenlioğlu, bu yıl geçen sezondan daha farklı bir lig beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:Takımın liberosu Dilek Kınık ise geçen sezonun kendileri için rüya gibi geçtiğini, hedeflerini yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Güzel bir yaz kampı geçirdiklerini, yeni bir takım olmalarına rağmen lige galibiyetle başladıklarını ifade eden Dilek, şöyle konuştu: