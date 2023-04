Akra Gran Fondo Antalya'da pedallar iyilik için dönecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 Nisan'da düzenlenecek Akra Gran Fondo bisiklet yarışlarında pedallar, deprem bölgesindeki çocuklar için çevrilecek.Bu yılki yarışlar, "Pedallar iyilik için dönecek. İyilik elçisi ol, her pedalı deprem bölgesindeki çocuklar için çevir." sloganıyla hayata geçecek. 700 amatör bisikletçinin başvuru yaptığı organizasyon, pazar günü 98 kilometrelik Akra ve 49 kilometrelik AG Tohum parkurlarında gerçekleştirilecek.Her iki yarışın başlangıç ve bitiş noktaları da Kemer Olbia Parkı olarak belirlendi.Akra Gran Fondo Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle organizasyonu ertelediklerini anımsattı.Her yıl ülkede amatör yarışçıların katılacağı bu tür organizasyonların ve katılımcı sayısının artmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Özsevim, şöyle konuştu:"Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sponsorlarımızla görüşerek, bunu bir sosyal proje haline getirmek istedik. Yarışın bütün kayıt gelirleri ve sponsorlarımızın ekstra yapacağı desteklerle deprem bölgesindeki çocukları sevindirmek için bisikletler alacağız. Yarış sonrasında deprem bölgesinde belirlenecek bir alanda çocuklarımızı bir nebze sevindirmek için bu dağıtımı yapacağız. Organizasyondan elde edilen gelirle şu an için yaklaşık 700 bisiklet alabiliyoruz."Özsevim, Antalya halkının Akra Gran Fondo'yu sahiplendiğini, her geçen gün bisiklet sayısının arttığını belirterek, kent protokolüne, sponsorlara ayrıca katkılarından dolayı teşekkür etti.Bölgenin doğal güzelliklerini tüm dünyaya duyurmayı da hedeflediklerini aktaran Özsevim, "Türkiye'yi, Antalya'yı farkındalık oluşturarak bisiklet destinasyonu haline getirmek istedik. Bunda da çok hızlı ilerliyoruz. Gururla söylemem lazım ki Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle de bisiklet destinasyonu çalışmasının sonuçlarını almaya başladık. Dünyanın 125 ülkesinden 4 bin profesyonel sporcu ve takım artık Türkiye'de, Antalya'da ve bölgemizde misafir etmeye başlıyoruz. Tabii ki genel amacımız da sadece profesyoneller değil, belirlenen bisiklet rotalarıyla amatör sporcuların da ülkemizin bu güzelliklerini görmesi." ifadelerini kullandı.Özsevim, tüm bisiklet sevdalılarını Akra Gran Fondo'yu izlemeye davet etti.