Ajdin Hasic'in yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündeme geldi.
Genç yıldız adayına Giresunspor'a talip olurken, Hasic için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Teklifimizi ilettik, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Giresunspor konusunda son kararı Hasic'in vereceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç oyuncuyla Göztepe'nin de ilgilendiği belirtildi.
Genç yıldız adayına Giresunspor'a talip olurken, Hasic için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Teklifimizi ilettik, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Giresunspor konusunda son kararı Hasic'in vereceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç oyuncuyla Göztepe'nin de ilgilendiği belirtildi.
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