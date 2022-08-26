Ajdin Hasic'in yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ajdin Hasic'in yeni adresi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2022 12:01
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeniden kiralanması gündeme geldi.

Genç yıldız adayına Giresunspor'a talip olurken, Hasic için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Teklifimizi ilettik, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor konusunda son kararı Hasic'in vereceği ifade edilirken, 20 yaşındaki genç oyuncuyla Göztepe'nin de ilgilendiği belirtildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ