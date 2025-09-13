Ajax, Zwolle karşısında hata yapmadı!

Hollanda Eredivise'nin 4. hafta maçında Ajax, kendi sahasında PEC Zwolle'yi ağırladı.



Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax, 3-1 kazandı.



Amsterdam ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Davy Klaassen, 37. ve 86. dakikalarda Mika Marcel Godts attı.



Depaslasman ekibinin tek golünü 69. dakikada Kaj de Rooij kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Ajax, 11 puanla geçici olarak ligin zirvesine yükselirken, Zwolle ise 6 puanda kaldı.



Kırmızı-beyazlı ekip gelecek hafta PSV'ye konuk olacak.



