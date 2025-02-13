Ajax, turu Belçika'da kaptı

Ajax, Royale Union Saint-Gilloise deplasmanında 2-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ajax, turu Belçika'da kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2025 23:00
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise ile Ajax karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-0'lık skorla kazandı.

Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery