Ajax, turu Belçika'da kaptı

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise ile Ajax karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-0'lık skorla kazandı.
Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
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