Ajax'ta John Heitinga ile ikinci dönem!

Ajax, Francesco Farioli'nin ardından teknik direktörlük koltuğunu John Heitinga'ya emanet etmeye hazırlanıyor.
Hollanda ligi ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Hollandalı John Heitinga ile anlaştı.
İngiltere ekiplerinden Liverpool, yardımcı antrenörlük görevini üstlenen John Heitinga'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.
Hollandalı teknik adam, 2022-2023 sezonunda Ajax'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Hollanda ligi ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Hollandalı John Heitinga ile anlaştı.
İngiltere ekiplerinden Liverpool, yardımcı antrenörlük görevini üstlenen John Heitinga'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.
Hollandalı teknik adam, 2022-2023 sezonunda Ajax'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
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