Ajax gözünü Fenerbahçelilere dikti

Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce sarı-lacivertli ekibin milli kalecisi Altay'ı gündemine alan Ajax, bu kez de Ferdi Kadıoğlu için önemli bir teklif yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Ajax gözünü Fenerbahçelilere dikti
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18 Mart 2023 10:07
Ajax'ta gündem Fenerbahçe'nin yıldızları. Altay Bayındır için uzun süredir dirsek temasında bulunan Hollanda devi, Sarı-Lacivertli takımın bir bankosuna daha göz dikti. Altay Bayındır'da henüz resmi adım atmayan Ajax, milli takımın bir başka yıldızı için teklifle geliyor.

MASADAKİ RAKAM 15 MİLYON EURO

Ajax'ın göz diktiği o isim Ferdi Kadıoğlu. Öncelik sırasını değiştiren Hollanda devi, Altay Bayındır'ı rafa kaldırıp Ferdi Kadıoğlu'nu asıl hedef olarak belirledi. Ajax'ın Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk teklifle geleceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcu için talebi ise en az 20 milyon euro. Transfer için sezon sonunda resmi gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 22 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik katkı verdi. Milli sağ bekin Fenerbahçe ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.



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