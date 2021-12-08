Ajax 6'da 6 yaparak grubu tamamladı

Şampiyonar Ligi C Grubu son maçında Ajax, sahasında Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

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Ajax 6'da 6 yaparak grubu tamamladı
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08 Aralık 2021 00:57
Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Ajax ile Sporting karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 4-2 kazanarak üç puanı aldı ve grup maçlarını 6'da 6 yaparak tamamlamış oldu.

Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Haller, 42. dakikada Antony, 58'de Neres ve 62'de Berghuis kaydetti. Sporting'in 22'de Santos ve 78'de Tabata ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Ajax 18 puana yükseldi ve 6'da 6 yaparak bir üst tura yükseldi. Grubu ikinci sırada bitirmeyi geçen hafta garantileyen Sporting ise 9 puanla C Grubu'nu tamamladı.


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