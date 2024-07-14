Aileden biri Draguş: Sıcak karşılama

Draguş, önceki gün Macaristan kampına katılmıştı. Romanya ile EURO 2024'te olduğu için kampa en son katılan isim olan 24 yaşındaki forvete bordomavililer sıcak bir karşılama yaptı

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Aileden biri Draguş: Sıcak karşılama
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14 Temmuz 2024 12:25
Draguş, önceki gün Macaristan kampına katılmıştı. Romanya ile EURO 2024'te olduğu için kampa en son katılan isim olan 24 yaşındaki forvete bordomavililer sıcak bir karşılama yaptı.

Standard Liege'den arkadaşı Cihan Çanak'ın özel ilgilendiği ve takımla tanıştırdığı Denis Draguş, kendisini çok özel hissettiğini açıkladı.

Rumen golcü, "Takım arkadaşlarıma katıldığım için gerçekten çok heyecanlıyım. Beni iyi karşıladıkları için de çok mutluyum. Daha şimdiden ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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