Ahmetcan Kaplan: 'Ağladım! Çok normal'

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.



İşte Ahmetcan Kaplan'ın sözleri:



"Çok heyecanlıyım. Hocalarıma bu şans için teşekkür ediyorum. Böylesine zor bir deplasmanda bir genç oyuncu için forma giymek zor. Sahadaki ağabeylerimiz heyecanımızı giderdi. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Hayallerimizde şampiyonluk var. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştiririz.



Bu takımın altyapısından çıktım. Ben Trabzonspor'da doğdum. Gözyaşlarımın akması çok normal. Böylesine zor bir deplasmanda galip geldiğimiz için çok mutluyuz."





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