Ahmetcan Kaplan: "Ağladım! Çok normal"

Trabzonspor'un altyapıdan yetişen stoperi Ahmetcan, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmetcan Kaplan: 'Ağladım! Çok normal'
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23 Ocak 2022 23:27
Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

İşte Ahmetcan Kaplan'ın sözleri:

"Çok heyecanlıyım. Hocalarıma bu şans için teşekkür ediyorum. Böylesine zor bir deplasmanda bir genç oyuncu için forma giymek zor. Sahadaki ağabeylerimiz heyecanımızı giderdi. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Hayallerimizde şampiyonluk var. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştiririz.

Bu takımın altyapısından çıktım. Ben Trabzonspor'da doğdum. Gözyaşlarımın akması çok normal. Böylesine zor bir deplasmanda galip geldiğimiz için çok mutluyuz."

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