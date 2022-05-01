Ahmet Oğuz: 'Kariyer golümü attım'

Sivasspor'un Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3. golü atan Ahmet Oğuz maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Ahmet Oğuz, "Muslera'ya karşı kariyer golümü attım. Gol sayım az, nadir ve güzel gollerden biri oldu. Yarın bayram, bu da benim şekerim olsun." dedi.



Golüyle ilgili açıklamalarına devam eden 29 yaşındaki futbolcu, "İçeri baktım, kimse yoktu. Muslera bir adım öndeydi ve ben de kaleye vurdum. Şans da var." diye konuştu.



Öte yandan Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi ise, "Galatasaray maçına puan almaya geldik ama puanlar aldık. Bayram öncesi çok güzel oldu. Bu galibiyeti hak ettik." değerlendirmesini yaptı.







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