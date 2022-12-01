Ahmet Nur Çebi'den Onur Bulut için sert tepki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut için senelik 20 milyon TL'den üç yıllık sözleşme talep eden menajeri için ilginç ifadeler kullandı.



Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş'in "Onu beğeniyorum, takımımızda görmeyi isterim" demesine rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gündemimizde yok" dediği Onur Bulut'taki sorun ortaya çıktı. Tecrübeli oyucunun menajeri eski futbolcu Elyasa Süme, Kayserispor'un yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddetti. Sonra da kapı kapı dolaşıp oyuncuyu teklif etmeye başladı.



Süme'nin Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve kendileri olmak üzere her kapıyı çalması ve oyuncuyu teklif etmesi Başkan Çebi'yi rahatsız etti. Elyasa Süme'nin adeta Onur'u açık artırmaya çıkarmış gibi fiyat alması, teklif yapması keyif kaçırdı. Son olarak Süme'nin Onur için yıllık 20 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme istemesi üzerine Başkan Çebi, "Bulutlarda geziyor" dedi.



Beşiktaş, Onur Bulut için senelik 7 milyon TL önermişti.





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