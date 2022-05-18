Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması
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18 Mayıs 2022 14:39
Ahmet Nur Çebi, 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, siyah-beyazlı takımda kalmasını istediğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Atiba Hutchinson çok değerli. Eğer yabancı durumunda bizi zorlayacak bir durum söz konusu olmazsa ve kendisi de arzu ederse, onunla yola devam etmeyi istiyorum. Ama Domagoj Vida falan... Onların şartları çok ağır. O şartlar yumuşamadıkça bizimle birlikte olamazlar." dedi.

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