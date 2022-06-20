Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi, sıkça gündeme gelen 5 yıldız tartışmalarıyla ilgili Fenerbahçe'ye cevap verdi. Ahmet Nur Çebi, 'adalet' vurgusu yaptı.



ÇEBİ'DEN 5 YILDIZ SÖZLERİ



Çebi yaptığı açıklamada, "Biz Beşiktaş olarak adalet ve vicdanın olduğu her yerde varız. Bu talep adaletli ve vicdanlı şekilde karşılanacaksa, adalet ve vicdan yapılıyorsa olumsuz bakmayız. Orada hedef 3 kuruş daha fazla pay alalım, formamız bir başkasından daha fazla yıldız olsun diyeyse bu sıkıntılı süreçlerde, bu tür konulara gerek yok. Konu adalet ve vicdansa niye destek olmayalım. Eşit bir şekilde uygulanacaksa bizim için sakıncası yok. Başka amaçlarla yapılıyorsa gerek yok, anlamı yok. Adalet içinse biz buna destek oluruz" ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ'UN TFF'YE MESAJI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formalarına 5 yıldız koyacaklarını duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı ismi, "TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğu için 5 dakika içerisinde mesaj girmişti. Lütfen bu akşam bizim için bir mesaj girin, yoksa değersiz hissederiz. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız" demişti.



NİHAT ÖZDEMİR 'İNCELİYORUZ' DEMİŞTİ



Fenerbahçe ile Nihat Özdemir'in başkanlık yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu arasında iplerin gerilmesine neden olan konulardan biri de 5 yıldız tartışmalarıydı. Dönemin TFF Başkanı Özdemir, Mart ayında yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin başvurusunun olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:



"Fenerbahçe'nin bir başvurusu oldu. Kurullarımız inceliyor. Yakın zamanda cevap verilecek. İstanbulspor Başkanı, 'Biz de şampiyon olmuşuz' diyor. Bizim, yayın gelirlerimizden dağıttığımız bir şampiyonluk geliri var. Bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Bursaspor, 1. Lig'de olmasına karşın para alıyor. Başakşehir de aynı şekilde geldi. Şampiyonluk sayılarını kurullarımız inceliyor. Bize gelip bir sunum yapacaklar. Yöneticiler olarak karar vereceğiz. A'dan Z'ye kadar bu işi araştırıyoruz. Tabii ki haklarıdır. İnceleyeceğiz ve karar vereceğiz. Her detayı inceliyoruz."



YENİ BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ



Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'daki seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlık koltuğuna oturmuştu. TFF'nin çiçeği burnunda başkanının bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemde bir açıklama yapması öngörülüyor.





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