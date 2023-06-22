Ahmet Nur Çebi: "Benim başkan olmamı istediler"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, federasyon başkanlığı için bazı kulüplerin kendisini istediğini ancak aday olmadığını açıkladı.

Haber; AA
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Ahmet Nur Çebi: 'Benim başkan olmamı istediler'
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22 Haziran 2023 16:35
Son güncelleme 22 Haziran 2023 17:41
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de yapılan seçimde açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlığına aday olmadığını vurgulayan Çebi, "Ben şu anda federasyon başkanı olmak istemedim. Bir başka kişinin seçime girmesi halinde ve benimsediğimiz takdirde kendilerini destekleyebileceğimizi ifade ettik. Beşiktaş dururken benim şu an federasyonla işim yok." dedi.

Birçok kulüp başkanının, "Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasını istedik ama kabul etmedi." dediğinin aktarılması üzerine Çebi, "Doğrusu bu. İstediler olmadım." yanıtını verdi. 

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