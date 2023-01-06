Ahmet Kandemir'in yeni adresi açıklandı

Beşiktaş Emlakjet'ten ayrılan Ahmet Kandemir, Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Kandemir'in yeni adresi açıklandı
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06 Ocak 2023 19:04
Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir'in daha önce de görev yaptığı Prishtina takımına yeni hırs ve taze enerjiyle döndüğü belirtilirken, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık." hatırlatılması yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine şehrinin takımı olan Prishtina, ligde 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin en başarılı kulüplerinden Prishtina'nın 14 lig ve 2 Balkan Basketbol Ligi (BIBL) şampiyonluğu bulunuyor.

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