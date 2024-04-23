Ahmet Çakar'dan VAR kayıtları sonrası yorum: 'Tezgah!'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçında Sivasspor'un kazandığı penaltının VAR kayıtları sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı.
İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı;
"VAR kayıtları açıklandı, kanalizasyon patladı. Penaltıyı kaleci Livakovic'e vermişler. Hakem Cihan Aydın 'Penaltı verip, kaleciye de sarı kart göstereceğim' diyor ama gösteremiyor. Çünkü penaltıdan emin değil, VAR hakemlerinin baskısıyla vermiş. Hani Djiku penaltı yapmıştı... Ah ah ah, tam tezgah."
İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları;
VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."
İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı;
"VAR kayıtları açıklandı, kanalizasyon patladı. Penaltıyı kaleci Livakovic'e vermişler. Hakem Cihan Aydın 'Penaltı verip, kaleciye de sarı kart göstereceğim' diyor ama gösteremiyor. Çünkü penaltıdan emin değil, VAR hakemlerinin baskısıyla vermiş. Hani Djiku penaltı yapmıştı... Ah ah ah, tam tezgah."
İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları;
VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."
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