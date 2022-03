Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol , son haftalarda aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde yükselişe geçti.



Ligin 12. haftasında göreve gelen başantrenör Tolga Esenci yönetiminde 10 maça çıkan Kayseri ekibi, 6 galibiyet, 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk devresinde puan cetvelinin dibine demir atan Bellona Kayseri Basketbol , Esenci ile peş peşe gelen galibiyetlerle 29 puanla 11. sıraya kadar yükseldi.



Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, sezon başında yaşadıkları mali krizin, ilk 5'i hedefleyerek kurdukları takımı heba ettiğini söyledi.



Şehrin ileri gelenlerinin verdiği destekle bir nebze olsun toparladıklarını anlatan Bozbey, ardından da seri galibiyetlerin gelmeye başladığını belirtti. Bozbey, son yıllarda sezona sürekli mali sorunla başladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"5 ay önce kulüp kapanıyordu, şimdi ise gelecek sezonun planını yapıyoruz. 'Avrupa kupalarına gidebilir miyiz?' diye konuşmaya başladık. Bunun sebebi şehrin takıma sahip çıkması. Şehir bize sahip çıkınca moral olarak düzeldik. Böyle olunca galibiyetler de gelmeye başladı. Ligin başında oyunculara maaş ödeyemeyen bir kulüp vardı. Şu an ise birçok ekonomik zorluğu atlatmış, küme düşme hattından uzaklaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Bu bizim için gurur verici bir durum."



"Tolga Hocanın başarısı tartışılmaz"



Tolga Esenci'nin göreve getirilme sürecinden de bahseden Bozbey, şunları kaydetti:



"20 yıldır bu işi yapıyorum. Ligdeki görev yapan birçok antrenör, arkadaşım ve takımın başına gelir diye emin olduğum kişiler, 'düşecek takıma niye geleyim?' dediler. Her yıl sıkıntılar yaşayan bir takımız. Her yıl şehrin ileri gelenlerinin desteğiyle tekrardan ayağa kalkıyoruz. Biz bu şehrin takımıyız. Zaten bunun verdiği güçle 3 kez final oynadık. İnşallah yeniden o günlere geleceğiz. Bu çıkışımızda Tolga hocanın başarısı tartışılmaz. Bunun yanında teknik ekip ve oyuncuları da kutlamak lazım."



"Bu takım şehrin takımı"



Ligin bitmesine 4 hafta kala matematiksel olarak düşme risklerinin bulunduğuna da değinen Bozbey, ancak bunun zor bir ihtimal olduğunu dile getirdi.



Bozbey, son 3-4 yıldır borç ödemeyle ilgilendiklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu sene 9. sırada bitirirsek seneye ilk 8, ondan sonraki yıl ilk 5'i hedefleyeceğiz ve yeniden final oynayan takım olacağız. Şehrin desteği olduğu sürece her şeyi başarabiliriz. Destek devam ettiği sürece final oynayan takım olacağımıza eminim. Şehrin takımıyız. Ligde Fenerbahçe Safiport ile zorlu bir maça çıkacağız. Tarihimizde birçok kez Fenerbahçe'yi yendik. Yine yapabiliriz. Kalan 4 maçımıza da final havasında hazırlanıyoruz. Bu maçlardan en az 2'sini kazacağımıza inanıyorum."





