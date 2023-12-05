Eyüpspor'da Ahmed Kutucu, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sezon başında Başakşehir'den bonservisiyle birlikte kadroya dahil olan Ahmed Kutucu, Eyüpspor ile birlikte yeniden doğdu.

Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04'te başlayan Ahmed Kutucu, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu. 2021-22 sezonun ilk devresini Başakşehir'de geçiren 23 yaşındaki golcü, devre arası transfer döneminde 1.5 yıllığına Almanya Bundesliga ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı. Ahmed Kutucu yaz transfer döneminde ise Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.

Ahmed Kutucu, sezon başında transfer olduğu Eyüpspor'da kendini buldu. Eyüpspor, 14'üncü hafta itibariyle ligde liderlik koltuğunda otururken, Ahmed Kutucu da attığı golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 23 yaşındaki golcü, ayrıca takım arkadaşlarına 3 golün de hazırlığını yapan isim oldu.

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla şu ana kadar kariyerinin en iyi dönemini de yaşıyor. Eyüpspor öncesinde Schalke 04 formasıyla 25 maçta; 3 gol, 2 asitlik performansıyla en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşayan Ahmed Kutucu, bu performansı henüz 14'üncü haftada neredeyse 3 katına çıkarttı. Ahmed Kutucu ayrıca 14 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerken; görev yaptığı bin 209 dakikayla takımın en çok görev yapan 3 futbolcusundan birisi konumunda.

Eyüpspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren Kutucu, gözünü milli takıma dikmiş durumda. Son olarak Eylül 2020'de A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aday kadrosuna yer almayı hedefliyor. Ciddi bir rekabetin olduğu hücum hattında kendine yer bulmayı hedefleyen genç oyuncunun performansını devam ettirmesi halinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncuyu aday kadroya çağırabileceği konuşuluyor.