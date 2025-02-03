Ahmed Kutucu: "Dries ağabey ile bu golü çalışmıştık"

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Ahmed Kutucu: 'Dries ağabey ile bu golü çalışmıştık'
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03 Şubat 2025 22:21
Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kutucu, "Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici." sözlerini sarf etti.

Attığı gole değinen Kutucu, "Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım." dedi.
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