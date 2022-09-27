Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, WhiteBIT ile üç yıllık çok önemli sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.



Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, WhiteBIT CEO'su Vladimir Nosov ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini belirtti.



Trabzonspor Kulübü'nün marka değerine yakışır sponsorluk anlaşmaları imzalama konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"WhiteBIT ile üç yıllık çok önemli sponsorluk anlaşmasına imza attık. Her zaman söylediğim gibi, sponsorlarımızı sadece isimlerini formada yer alan ve kulübe maddi gelir sağlayan ortak olarak görmüyoruz. Trabzonspor çok büyük bir marka ve değer. Sponsorlarımızın da aynı kalibredeki kuruluşlardan olmasına özen gösteriyoruz. Bu sponsorluktan bizim amaçladığımız, WhiteBIT'in Trabzonspor'a, Trabzonspor'un da WhiteBIT'e katkı sağlamasıdır."



Ağaoğlu, WhiteBIT'in bugün Avrupa'da önemli bir noktaya gelen, önü çok açık bir kuruluş olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"İnşallah Trabzonspor'un sponsorluğu WhiteBIT'in büyümesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde WhiteBIT de Trabzonspor'la birlikte Türkiye piyasasında hak ettiği değeri alacaktır. Bizim sponsorluk anlayışımız budur. İnşallah bugün başlayan üç yıllık anlaşma, ileri ki yıllarda da katlanarak devam edecektir. Bu benim en büyük temennim."



WhiteBIT CEO'su ve yöneticilerinin Ukraynalı olmasının da kendileri için ayrı bir önem ifade ettiğini belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Tüm Türk kamuoyunun da bildiği gibi, mart ayının sonunda Ukraynalı takımların altyapısında eğitim alan 60 sporcuyu oradan uzaklaştırarak Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde ağırlıyoruz. Bir an önce bu savaşın sona ermesi ve herkesin huzur içinde işine ve görevine devam edebilmesini temenni ediyoruz. Savaştan etkilenen aileleri, birbirlerinden ayrı kalan anne, baba ve çocukları yakından takip ediyoruz. Bazılarına ev sahipliği yapıyoruz. Aynı üzüntü ve sıkıntıyı biz de onlarla birlikte yaşıyoruz. Bu planlanan bir şey değildi. Çocuklarımız geldikten sonra biz WhiteBIT ile tanıştık. Çocuklarımız geldikten sonra yaptığımız bu anlaşma da bizim için çok daha farklı bir önem arz ediyor."



"Türkiye'nin şampiyon takımıyla bir ortaklık yaptığımız için çok mutluyuz"



WhiteBIT CEO'su Nosov ise çok doğru bir iş birliği yaptıklarına dikkati çekerek, Trabzonspor ile imzaladıkları sözleşmenin kendi adlarına dev bir adım olduğunu aktardı.



Türk halkının, genel olarak Türkiye'nin birçok alanda Ukrayna'yı desteklediğine işaret eden Nosov, şu değerlendirmede bulundu:



"Çünkü Ukraynalı şirketlerin daha önce hiç olmadığı kadar desteğe, iş birliğine ve güçlenmeye ihtiyacı var ve bu doğrultuda Türkiye'nin şampiyon takımıyla bir ortaklık yaptığımız için çok mutluyuz. Avrupa'nın en büyük kripto borsası, sadece lider ve şampiyon olan bir kulüple bütünleşip anlaşabilirdi ve şimdi Türkiye şampiyonu ile birlikteyiz. Bu adımın Ukraynalı ve Türk şirketlerini, daha büyük iş birliklerine ve daha büyük ortaklıklara yaklaştıracağını umuyorum. Ülkemiz için bu kadar zor bir dönemde bile harekete geçme zamanının geldiğini tüm varlığımızla gösteriyoruz."



Nosov, ortaklığa tam olarak bu zamanda başladıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Birçokları, böyle bir iş birliğine girilmemesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak ben çok doğru bir iş yaptığımızı düşünüyor, böyle zor bir zamanda yeni sınırlara ulaşabileceğimize, yeni atılımlar yapabileceğimize ve tüm düşünceleri, stratejileri ve fikirleri değerlendirerek hareket edebileceğimize inanıyorum. Uzun zaman sonra atılan iş birliği adımlarının Ukraynalı şirketle, Türk şampiyon arasında gerçekleşmesi beni çok mutlu ediyor."



