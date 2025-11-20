Afrika'da yılın futbolcusu Achraf Hakimi!

Paris Saint-Germain'in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre Hakimi, oylamada Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.
Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.
